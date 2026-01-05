きょう5日（月）は、寒さが本格的に始まるとされる二十四節気の「小寒」です。きょうから大寒の最後の日（今年は2月3日）までの30日間の「寒」に入りましたが、厳しい寒さとなっているのは北日本限定で、日中の関東で3月中旬くらいの気温となるなど、年末年始の寒さが和らいでいます。しかし、本州南岸で発生した低気圧が発達しながら東進し、日本付近は西日本から西高東低の気圧配置となり、強い寒気が南下してくる見込みです。こ