12·î28Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ØÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ù¡£³ØÀ¸¤ÎÂç²ñ¤ÈÉî¤ë¤Ê¤«¤ì¡¢¼Â¤Ï¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ»×¤¤Éâ¤«¤ÖÁª¼ê¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼½Ð¿È¤À¡£2026Ç¯6·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ØFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026¡Ù¤ÎÇ®¶¸¤òÁ°¤Ë¡¢¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤«¤é¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤¿Ì¾Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î40Âå¡¦50Âå¤ÎÃËÀ­500¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼½Ð¿È¤Î¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¥Ù¥¹¥È5¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¡Ú