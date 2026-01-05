先発、中継ぎ、抑えとして２２年にわたって広島を支えた大野豊投手は、西山秀二さん（５８）にとって尊敬してやまない存在だ。９８年９月の引退登板には、左手の故障からのリハビリ途中だったにもかかわらず自ら志願して女房役を買って出たほどだ。初めてコンビを組んだころにかけられた言葉、試合後のおとこ気あふれる姿…。希有な存在だったレジェンド左腕、そのリードに悩み先輩捕手に助言を求めた思い出を語った。◇