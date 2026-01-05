ベネズエラの反体制派指導者マリア・コリナ・マチャド氏＝2025年1月、ベネズエラの首都カラカス/Jesus Vargas/Getty Images（CNN）米国のトランプ大統領は、南米ベネズエラの反体制派指導者マリア・コリナ・マチャド氏について、自分の支持がなければ選挙には勝てないと述べ、ベネズエラで指導者となるだけの国民的な支持を欠いているとの認識を示した。米紙ニューヨーク・ポストの取材に答えた。トランプ氏は4日のインタビューで