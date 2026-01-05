ロッテ「ガーナチョコレート」と「ABEMA」の人気恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』がタッグを組み、バレンタインシーズンに向けて制作した新WEBCM『チーム溺愛彼氏のバレンタイン大作戦』が、きょう5日より公開された。【動画】きんりの＆そうめが＆ゆいはるカップルが出演するCMロッテの2026年の“ガーナバレンタイン”は、「とろけようぜ、本気で。」というテーマのもと、誰かを想った手作りチョコも、全