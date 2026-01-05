東京都足立区の国道で昨年１１月、車が暴走して２人が死亡、１２人が重軽傷を負った事故で、警視庁は５日、同区六月、職業不詳横尾優祐容疑者（３７）を殺人と殺人未遂、道路交通法違反（ひき逃げ）容疑で再逮捕した。歩行者の存在を認識しながら歩道を暴走した点や供述内容などから、人をはねれば死亡するかもしれないという「未必の故意」の殺意があったと判断した。発表によると、横尾容疑者は昨年１１月２４日午後０時半頃