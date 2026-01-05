2026年の年頭にあたり、NTTドコモビジネス 代表取締役社長 社長執行役員 CEOの小島克重氏は年頭所感として、以下を発表した。謹んで新年のご挨拶を申し上げます。旧年中は格別のご高配を賜り、深く御礼申し上げます。昨年は、NTTグループ全体でCI（コーポレートアイデンティティ）を刷新するのを機に、社名を「NTTコミュニケーションズ」から「NTTドコモビジネス」へ変更し、私たちのチャレンジも新たなステージに入りました。