銀座コージーコーナーは、2026年1月5日から、全国の生ケーキ取扱店で「ティラミスミルクレープ」「シフォン(ティラミス)」を販売している。なお、北海道･九州地方、福井･京都･滋賀･鳥取･島根･山口･愛媛･高知に生ケーキ取扱店はない。〈酸味が少なくコクのある北海道産マスカルポーネを使用〉ティラミスは、コーヒーとココアのほろ苦さに、まろやかなマスカルポーネチーズクリームが調和した味わいが特徴。イタリア生まれのスイーツ