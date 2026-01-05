持ち帰り弁当チェーン「ほっかほっか亭」は、1月4日から「新春海老天丼」の販売を開始した。販売は、秋田県、宮城県、山梨県、関東地方、東海･北陸地方、大阪府、兵庫県(淡路島除く)、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国･山陰地方、九州地方の各店舗で行う。2026年最初の商品として、2本の海老天をはじめ、7種10品の天ぷらを盛り合わせたもの。価格は税込740円。一部店舗では金額が異なるとしている。また、2026年に創業50周