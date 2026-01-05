PlayStation 5(PS5)の起動時に使われる暗号鍵「BootROMキー」が流出したと2026年1月1日に報じられました。そして、このBootROMキーを使ったPS5の脱獄(ジェイルブレイク)を可能にするために、PS4で発売されたスター・ウォーズのゲーム「Star Wars：Racer Revenge」のパッケージ版が必須という情報が出回り、中古市場で価格が急騰しています。PlayStation 5 ROM keys leaked - jailbreaking could be made easier with BootROM codes