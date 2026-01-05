牛丼チェーン「松屋」は、2026年に迎える60周年を記念した企画の第1弾として、「松屋の野菜はじめ!」を実施する。2026年1月5日(月)15時から1月20日(火)5時までの期間中、毎日15時〜翌5時の時間帯限定で、対象メニューの注文時に「生野菜」を50円引きになり、100円になる。「松屋の野菜はじめ!」松屋の生野菜には、長年変わらぬ味として親しまれている「松屋のフレンチドレッシング」がオススメされている。“生ドレッシング”なら