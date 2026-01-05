“国民俳優”として親しまれてきたアン・ソンギ。1952年に大邱(テグ)で生まれソウルで育ったアン・ソンギは、韓国映画を代表する俳優である。卓越した演技力はもちろん、生涯にわたり揺るぎない品行と姿勢を貫き、同僚や後輩、そして大衆からも深い尊敬を集めてきた。【写真】アン・ソンギ、がん闘病中の姿その俳優人生は驚くほど長く、そして重みがある。1957年、キム・ギヨン監督の映画『黄昏列車』で子役としてデビュー。その後