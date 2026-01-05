タレントの中川翔子が５日、東京・松屋銀座で開催中の「リサとガスパールＰＯＰＵＰマルシェｉｎＧＩＮＺＡ」（１９日まで）オープニングイベントに出席した。昨年９月に双子の男児を出産。双子育児の奮闘ぶりを語った。中川は、この日が仕事始め。リサとガスパールを意識したえんじ色と青色の着物姿で登場した。初めて双子と過ごしたお正月について「おうちで引きこもって駅伝を見ました。ここまで正月が平和だったこ