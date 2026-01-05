タレントの中川翔子が５日、東京・松屋銀座で開催中の「リサとガスパールＰＯＰＵＰマルシェｉｎＧＩＮＺＡ」（１９日まで）オープニングイベントに出席した。昨年９月に双子の男児を出産。双子育児の奮闘ぶりを語った。４０歳で双子男児の母になった中川は「人生がまるっと塗りかわった。自分の人生から双子の人生に変わった」と心境に大きな変化があったという。双子育児は慌ただしいようで「ワンオペになった瞬間に