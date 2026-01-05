【30 MINUTES LABEL FES. OSAKA】 開催期間：2月28日～3月1日 会場：ハービスホール （大阪市北区梅田2-5-35 ハービスOSAKA地下2階） 入場料：無料 BANDAI SPIRITSは、イベント「30 MINUTES LABEL FES. OSAKA」を2月28日から3月1日に開催することを発表した。会場はハービスホール。入場料は無料。 本イベン