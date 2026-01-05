今日5日朝、富士山に笠雲がかかっている様子が見られました。笠雲は、天気下り坂のサインといわれますが、今日5日の関東甲信から東海は、晴れたり曇ったりの所が多い見込みです。富士山に「笠雲」今日5日、静岡県付近はおおむね晴れて、富士山がきれいに見えました。上の写真は午前8時頃、静岡県富士市内から撮影したもので、富士山に「笠雲」がかかっている様子がわかります。「笠雲」とは、山頂付近にできる笠のような形をした雲