大阪・関西万博の開催期間中、累計22万食を記録したのが、ほっかほっか亭総本部の「ワンハンドBENTO」です。「現在は店舗ではなく、イベント出店などワンハンドBENTOのニーズがより求められている場所での販売を進めております」と万博終了後の展開を話してくれたほっかほっか亭総本部 関西万博プロジェクト 広報担当の永岑しおりさんにワンハンドBENTOの未来図について話を聞きました。万博での人気は？万博の期間中、ワンハンドB