ミュージシャンでタレントのDAIGO（47）が5日までにX（旧ツイッター）を更新。NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）への出演を報告した。大河ドラマ第65作目で、天下統一を果たした豊臣秀吉の弟、豊臣秀長にスポットを当て、兄弟の絆と共にその生涯を届ける物語。主人公の秀長役を仲野太賀、秀吉役を池松壮亮が務める。DAIGOは4日に放送された第1話に、美濃の戦国武将・斎藤義龍役で登場。大河初出演となった。ちょんまげ姿