新しい学校のリーダーズのメインボーカル、SUZUKA（24）が5日、都内で公開中のアニメ映画「迷宮のしおり」（河森正治監督）の舞台あいさつに出席した。声優初挑戦で主人公の普通の女子高生・前澤栞と“もう1人の栞”SHIORI＠REVOLUTIONの2役に挑戦。引っ込み思案な栞はスマホの中の不思議な迷宮のような世界に閉じ込められる。一方、現実世界に現れたSHIORIは「自分こそ本物」と自由奔放に振る舞って暴走し始める。新しい学校のリ