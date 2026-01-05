1994Ç¯¤Ë³«´Û¤·¤¿»°½Å¸©Áí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤á²°Æâ³°¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢³«´Û¤«¤é31Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢»ÜÀß¤ÎÏ·µà²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é²°¾å¤ÎËÉ¿å¹©»ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê½¤Á¶¹©»ö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢1·î4Æü¤«¤é4·î30Æü¤Þ¤Ç¤ÎÌó4¥«·î´Ö¤ÏµÙ´Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£4¥«·î´Ö¤ËµÚ¤ÖÄ¹´ü¤ÎµÙ´Û¤Ï¡¢³«´Û°ÊÍè½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¹©»ö¤ËÈ¼¤¤¥á¥¤¥ó¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ä¹­¾ì¤Î¤Û¤«°ìÉô¤ÎÃó