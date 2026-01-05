「妊娠中、顔つきがきつくなるとおなかの子は男の子、やさしい顔になると女の子」…そんな性別当てのジンクスを耳にしたことはありませんか。株式会社ベビーカレンダー（東京都渋谷区）が真相を調べるべく実施した「噂の真相」に関するアンケート調査によると、妊娠中、顔つきがきつくなったママが「男の子」を出産、顔つきがやさしくなったママが「女の子」を出産したのはいずれも約6割となりました。【調査結果を見る】妊娠中、