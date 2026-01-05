2026年1月5日の『徹子の部屋』に名取裕子さんが艶やかな着物姿で登場。ダイエットの苦労とマジックの楽しさを語ります。今回は名取さんが大切にしているものや両親との思い出を語った『婦人公論』2024年3月号の記事を再配信します。*****『婦人公論』2024年3月号の表紙は、女優の名取裕子さん。女優としてだけでなく、近年はクイズ番組でも活躍。どんな仕事にも明るく取り組む姿が印象的な名取裕子さんですが、後ろ向きな一面もあ