北九州市は4日、小倉北区の複合商業施設「セントシティ」で、U・Iターン希望者の市内就職を支援する相談会を開いた。地元企業10社が事業内容や福利厚生を説明し、帰省中の大学生や社会人ら約40人が聞き入った。相談会は5日も開催し、当日参加も可能。相談会では、西鉄バス北九州や七尾製菓、小倉セメント製品工業など市内に本社や事業所を置く10社が、募集職種や人材育成制度、企業理念などをそれぞれPR。参加者たちは各企業の