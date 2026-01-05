「脳を活性化させるには何を食べたらいいだろう？」 実は脳を効率よく動かすためにはまずは腸の健康を整えることから始まる。そのために欠かせないのが食物繊維が豊富で栄養素もある食材、「きのこ」だ。 【画像】医師が勧める「冷凍きのこ」、その簡単な活用方法 水野雅浩氏の書籍『集中メシ！ アタマの良い人は何を食べているのか？』より一部を抜粋・再構成し、きのこの効率よく食卓で使用する方法を紹介する。 腸も