¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¸µµ­¼Ô¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î½®±ÛÈþ²Æ¤µ¤ó¡Ê62¡Ë¤¬¡ÖÌ¤Íè¤ËÌ¿¤ò¤Ä¤Ê¤°½÷À­¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¤Ç¹Ö±é¤·¤¿¡£ºòÇ¯Ë¬¤ì¤¿¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¤ä¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢½÷À­¤¿¤Á¤Îº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£