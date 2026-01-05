ËÌÄ«Á¯¤Ï¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¤ÎÎ©¤Á²ñ¤¤¤Î¤â¤È¡¢¶ËÄ¶²»Â®¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÈ¯¼Í·±Îý¤ò4Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤Ê¤É¤¬Ç°Æ¬¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¶âÁí½ñµ­¤¬»ë»¡¤¹¤ëÃæ¡¢¶ËÄ¶²»Â®¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÈ¯¼Í·±Îý¤¬4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤¬4Æü¡¢ÆüËÜ³¤¤Ë¸þ¤±È¯¼Í¤·¤¿ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò»Ø¤¹¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ï¼óÅÔ¡¦Ê¿¾í¤«¤éÈ¯¼Í¤µ¤ì¡¢¤ª¤è¤½1000¥­¥íÎ¥¤ì¤¿ÆüËÜ³¤¾å¤ÎÌÜÉ¸¤ËÌ¿Ãæ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹