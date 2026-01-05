¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡×µ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¡Ê46¡Ë¤¬4ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Àê¤¤¤¬ÆÃµ»¤Î¸åÇÚ·Ý¿Í¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Àê¤¤¤¬ÆÃµ»¤Î¥ê¥ó¥À¥«¥é¡¼¡ç¡¦¤ê¤Ê¤Ô¤Ã¤Ô¤¬Çº¤á¤ë·ÝÇ½¿Í¤òÀê¤¦´ë²è¡Ö¥Ð¥·¤Ã¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤è¤ê¤Ê¤Ô¤Ã¤Ô¤Î´Û¡×¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£µ×ÊÝÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Àê¤¤·Ï¤Ï·ë¹½¹¥¤­¡£¥Í¥Ã¥È¤ÇÀê¤¤¤Ï4¤Ä¤°¤é¤¤ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ë¡£Í­ÎÁ¤Ç¤âÊ§¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È°Õ³°¤Ê¼ñÌ£¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡Ö¶ì