ミュージシャンのＤＡＩＧＯが４日、Ｘを更新。この日からスタートしたＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」に、斎藤義龍役で出演したが、和服姿でもお約束のポーズを披露した。ＤＡＩＧＯは「豊臣兄弟！」に突如、登場。斎藤道三の息子で、父と対立し、討ち滅ぼした斎藤義龍。「信長が将軍足利義輝様にに謁見するために、わずかな供を率いて京へ向かったそうじゃ。もっと詳しい動きを探らせよ」と、信長を討つ準備をするも失敗。今