Ｊ１福岡は５日、金明輝監督（４４）にコンプライアンスに抵触する行為が確認されたため、本人及びクラブ双方の合意の下、２０２６年１月４日付で監督契約を解約したと発表した。詳細については関係者への影響や個人情報への配慮などを踏まえ上で事実関係の整理、適切な対応を勧めている段階にあるため公表は控えるとした。公式ホームページでは金監督に対して「この１年、クラブおよびチームの発展に尽力いただいたことに対