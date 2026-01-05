LDHが5日、公式サイトを更新。焼き鳥職人を“アーティスト”として迎えることを発表した。【写真】「鳥焼き 小花」店内＆LDH所属となった佐藤晋太郎発表で「食もエンタテインメント」という理念に触れつつ、「『鳥焼き 小花（とりやき おはな）』の店主・佐藤晋太郎を、LDHのCulinary Artist（カリナリーアーティスト）として迎えることとなりました」と報告した。続けて「焼鳥職人を“アーティスト”として位置づけ、その地