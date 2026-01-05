トランプ米政権がベネズエラに奇襲攻撃を仕掛け、マドゥロ大統領を拘束した。これを受け、ダニー・オーシャン、Rawayanaといったベネズエラ系の大物アーティストたちが相次いで反応。彼らはこれまでも民主化を求め、マドゥロ政権に異議を唱えてきたが、トランプ政権主導の介入には露骨な賛否を示さず慎重に言葉を選んでいる。ドナルド・トランプ大統領は1月3日未明、ベネズエラの首都カラカスで行われた軍事作戦ののち、米軍が同国