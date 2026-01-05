1年間に4万種!? どんどん加速する絶滅スピード 現在は「6度目」の大量絶滅期？ 恐竜が生きていた時代、地球上では1年間におよそ0.001種の生き物が絶滅していたと考えられています。これは、1つの種が姿を消すまでに1000万年以上かかるほどの、ゆるやかなペースでした。 しかし、人類の活動が地球を変え始めると、そのスピードは急激に上がっていきます。1900年代に入ると、1年間に絶滅する種の数は1種に増加