±ß£±£°Ç¯ºÄ£²¡¥£±£²¡óÂæÉÕ¤±¤ë ±ß£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¡Ê£³£µ£°²óºÄ¡Ë¤ÏºòÇ¯Ëö½ªÃÍ¤Î£²¡¥£°£¶¡óÂæ¤«¤éÇ¯ÌÀ¤±¾å¾º¡ÊºÄ·ô²Á³Ê¤¬²¼Íî¡Ë¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ê¡¢£²¡¥£°£¹¡óÂæ¤Ç¥¹¥¿ー¥È¡£¤½¤Î¸å¤âÍø²ó¤ê¤¬¾å¾º¤·£²¡¥£±£²%Âæ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ JGB10Y2.117