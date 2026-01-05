【新華社ウルムチ1月5日】中国新疆ウイグル自治区では新年を迎え、各主要スキー場が新シーズンの営業を開始、氷と雪に包まれた秘境は客足のピークを迎えた。現在、同自治区の氷雪経済は天山山脈以北の「北疆」と以南の「南疆」でそれぞれ異なる発展パターンが形成されており、「冷たい資源」が人々を豊かにする「熱い経済」へと急速に転換されている。北疆では質の高いウインタースポーツや国際大会を核とした専門的な体験シー