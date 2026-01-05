もしあなたが突然居なくなったら、誰かに気づいてもらえるだろうか。居なくなったら誰かがすぐ気づく。いつかは気づいてくれる。捜索願いも出してくれるはず。しかし、そうじゃない人もいる。【映像】コインロッカーに遺棄された女性の顔を復元（実際の映像）中には、殺害されたにもかかわらず、犯人どころか、その被害者すら誰なのかもいまだ分からない、そんな人たちもいる。一体何があったのか。どんな人生だったのか。な