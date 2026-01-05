Ê¡ÅçÂè1¸¶È¯¤ÇÇ¯Æ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ë¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¾®ÁáÀîÃÒÌÀ¼ÒÄ¹¡á5Æü¸áÁ°ÅìµþÅÅÎÏ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¾®ÁáÀîÃÒÌÀ¼ÒÄ¹¤Ï5Æü¡¢Ê¡ÅçÂè1¸¶È¯¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¼Ò°÷¤Ë¸þ¤±Ç¯Æ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¸¶»ÒÏ§¤ò20Æü¤Ëµ¯Æ°¤µ¤»¤ëÇðºê´¢±©¸¶È¯6¹æµ¡¡Ê¿·³ã¸©¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÆ²ÔÆ¯¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤À¡£°ÂÁ´¤Ë½ª¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£Çðºê´¢±©¸¶È¯6¹æµ¡¤ÏÊ¡ÅçÂè1¸¶È¯»ö¸Î¸å¤Î2012Ç¯¤«¤éÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¡Åç¸¶È¯¤ÎÇÑÏ§ÈñÍÑ