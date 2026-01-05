JR東日本は2026年3月14日（土）のダイヤ改正に合わせ、釜石線（銀河ドリームライン）の全列車を新型車両「HB-E220系」へ統一します。これに伴い、長年親しまれてきた快速「はまゆり」のリクライニングシートや指定席サービスが終了し、全車自由席・ロングシートの2両編成へと生まれ変わります。昨今のニーズに合わせた輸送体系の見直しも行われます。既存のキハ100・110系から「HB-E220系」へすべて置き換え新型気動車「HB-E220系