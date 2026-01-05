エクセディが反発し昨年来高値を更新している。この日、北川鉄工所の「ＵＡＶ推進室」と北川鉄子会社のＡｉｌｅＬｉｎＸのＵＡＶ開発に関する事業資産を譲り受けたと発表しており、ドローン事業の強化につながるとの見方から買われているようだ。 エクセディは自動車業界で培った駆動系技術を中心にドローンを含む次世代モビリティー分野への展開を図っており、北川鉄グループがＵＡＶ事業を終了す