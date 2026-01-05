［高校選手権・準々決勝］日大藤沢（神奈川）１−４ 神村学園（鹿児島）／１月４日／Uvanceとどろきスタジアムby Fujitsu前半29分、後半13分、後半23分、後半25分。過去最高に並ぶベスト４進出が懸かっていた日大藤沢は、FW倉中悠駕（３年）ひとりに４発を叩き込まれ、涙を飲んだ。自分たちは０−２で迎えた後半17分に、DF小林昴瑠（３年）が渾身のミドルシュートで１点を返すのが精一杯だった。インターハイ王者に力の差を見