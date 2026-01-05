LGエレクトロニクス・ジャパンは12月24日〜2026年3月11日の期間、26.5インチの有機ELパネル（解像度2560×1440）を採用したゲーミングディスプレー「27GX790B-B」を、同社の公式オンラインショップにて予約販売している。また、一般販売は3月12日から順次行われる。価格はオープンで、実勢価格は12万円前後の見込み。●あらゆるジャンルのゲームを快適にプレイ「27GX790B-B」は、LGの第4世代有機ELパネルを採用し、従来は3層だ