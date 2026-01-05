2025シーズンは名古屋グランパスからレンタルでジュビロ磐田に加入。38試合に出場して６得点。間違いなくチームの重要戦力として、倍井謙は奮闘した。26年の去就が注目されていたなか、磐田でのローン期間を延長。27年１月31日まで。１月５日に発表された。 磐田の公式サイトで、倍井は以下のようにコメントした。「期限付き移籍で来た選手であるにも関わらず、勝手ながらにたくさんの愛を皆さんから感じていました。感