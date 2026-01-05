中国駐日本国大使館は3日、東京新宿で発生した交通事故により中国人2人が負傷したことなどを挙げ、改めて日本への渡航自粛を呼び掛けた。同大使館は「最近、日本の一部地域で治安環境が不安定となっている。福岡県、静岡県、愛知県など、各地で殺人未遂や社会に対する報復事件（無差別事件）が発生している。日本を訪れた複数の中国人が、理由のない暴言や暴行を受け、負傷したと報告している」とした上で、2025年12月31日には新宿