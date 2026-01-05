ＪＡ愛知みなみ（愛知県田原市）は今年、農林水産省と愛知県と協力し、切り花用のキクを国内で初めて米国へ輸出する。県はキクの生産量、産出額とも全国一で占有率は３割以上だが、コロナ禍以降、葬儀が小規模となるなど需要は減っており、海外に活路を見いだしたい考えだ。県内でのキクの主な産地は田原市や豊川市で、２０２３年産花き生産出荷統計と２３年産生産農業所得統計によると、作付面積は１２６２ヘクタール、出荷量