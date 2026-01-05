ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÃæ·Ñ¤µ¤ì¤¿Âè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¤Î´ØÅìÃÏ¶è¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤¬¡¢2Æü¤Î±ýÏ©¤Ï28.5¡ó¡¢3Æü¤ÎÉüÏ©¤Ï30.2¡ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬5Æü¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÄ´ºº¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£