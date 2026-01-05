Photo: はらいさん Apple Intelligenceには通知の内容を要約して表示してくれる機能が存在します。これは、パッと見でその通知内容を把握できるのがメリットとされていますが、iOS 26では新たに『電話』アプリの留守番電話が要約で確認できるようになりました。ライブ留守番電話との組み合わせで、iPhoneの留守番電話機能が強化 Gif: はらいさん