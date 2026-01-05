秋季関東大会で８強に進出した浦和学院（埼玉）には、今秋ドラフトで巨人から６位指名を受けた藤井健翔内野手（１８）に続く可能性を秘める２人の野手がいる。長打力が売りの鈴木謙心外野手と、強肩強打を誇る内藤蒼捕手（ともに２年）だ。憧れの先輩である藤井の打席での姿を、一番近くで見続けてきた。春季大会以降、鈴木は藤井に続く５番を任された。「藤井さんは打球の質がすごい。体が大きいだけでなく、うまさもある」