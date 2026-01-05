ÀÄ¤¤ÌÜ¤äº¸±¦¤Î¿§¤¬°ã¤¦¡È¥ª¥Ã¥É¥¢¥¤¡É¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¿¥­¥·¡¼¥É¤òÃå¤¿¤è¤¦¤ÊÊÁ¤ÎÇò¹õÇ­¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¥é¡¼¤Î¥·¥ã¥à¤Ê¤ÉÇ­¤ÎÌÜ¤äÌÓÊÁ¤Î¡ÈÈ¯¿§¡É¤Ï¼Â¤Ë¸ÄÀ­Åª¡£¤½¤ÎÈëÌ©¤Ï¥á¥é¥Ë¥ó¿§ÁÇ¤ÎÎÌ¤äÂÎ²¹¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÍýÍ³¤òÃÎ¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª¡©¡×¤È±×¡¹¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ëÇ­¤ÎÆ¦ÃÎ¼±¤ò¡¢Æ°Êª¤ÎÀ¸ÂÖ¤Ë¾Ü¤·¤¤ÉÙÅÄ±à»Ò¤µ¤ó¤ËÏ¢ºÜ¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç­¤ÎÌÓ¿§¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉÕ¤¯¤Î¡©Çò¹õÇ­¤Ç¤â¥­¥¸¥·¥íÇ­¤Ç¤â»°ÌÓÇ­¤Ç¤â¡¢ÇòÃÏ¤¬