£²£¸Æü¤è¤ë¾®»³»Ô¤Î½»Âð¤ËÃË¤é£²¿Í¤¬²¡¤·Æþ¤êµ¢Âð¤·¤¿½»¿Í¤Î½÷À­¤ò²¡¤·ÅÝ¤·¤Æ¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»Æ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¶¯Åð½ý³²»ö·ï¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ £²£¸Æü¸á¸å£·»þ¤´¤í¾®»³»ÔÀ¾¾ëÆî¤Î½»Âð¤Ç¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à£µ£¹ºÐ¤Î½÷À­¤«¤é¡Öµ¢Âð¤·¤¿¤éÃË¤ÈÈ­¹ç¤ï¤»¤¿¡×¤Ê¤É¤È£±£±£°ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¾®»³·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È½÷À­¤¬É×¤Èµ¢Âð¤·¤¿¤È¤³¤í½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¤ÆÉô²°¤òÊª¿§¤¹¤ëÃË¤é£²¿Í¤¬½÷À­¤ÎÇØÃæ¤ò¼ê¤Ç²¡¤·¤ÆÅ¾ÅÝ¤µ¤»¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·