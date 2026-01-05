河野太郎衆院議員が先月２９日にＸに、２０２６年度当初予算案が閣議決定され、一般会計の歳出総額は１２２兆３０９２億円となったことに懸念を示した。河野氏は詳細にその理由を示している。河野氏は「来年度予算の政府原案が１２２兆円を超える規模になり、危機感を感じています」と投稿。「我が国の政府の債務残高は１０００兆円を超える規模に膨れ上がり、ＧＤＰ比でも２００％を大きく超えています。しかし、それだけの債