¸µ¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î°ËÃ£¸ø»Ò¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£22Ç¯¤ËºÆº§¤·¤¿É×¤È¤Î½é·Ø¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö½é·Ø¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿¤ªÀµ·î¤âºÇ¸å¡£½é·Ø¹Ô¤±¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È½ñ¤­½Ð¤¹¤È¡¢¿À¼Ò¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¼«¿È¤ÈÉ×¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÉÙ»Î»³¤â¸«¤¨¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤Ã¤­¤ê¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤­¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£°ËÃ£¤µ¤ó¤Ï2001Ç¯12·î¤Ë¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÇÅö»þ¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¥ß¥Ï¥¨¥ë¡¦¥¯¥ë¥à»á¤È·ëº§